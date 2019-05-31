Туск і Зеленський зустрінуться в Брюсселі 5 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської Ради Дональдом Туском в Брюсселі відбудеться 5 червня о 15:30 за київським часом. Про це повідомляє УНН з посиланням на щотижневий графік Туска на сайті Європейської Ради.
“У середу, 5 червня 2019 року о 14:30 (15:30 за Києвом — ред.) зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 4-5 червня здійснить візит до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі.
Як повідомляв УНН, Голова МЗС Швеції Маргот Вальстрьом, заявив, що західні партнери України з нетерпінням чекають першого візиту Президента України Володимира Зеленського у Брюссель.
Також, візит Президента України Володимира Зеленського до Брюсселя матиме на меті продемонструвати спрямування зовнішньої політики України.