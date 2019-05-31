Туск и Зеленский встретятся в Брюсселе 5 июня

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 13403 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 34334 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 54228 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114723 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109427 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136459 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144180 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130013 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130086 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Туск и Зеленский встретятся в Брюсселе 5 июня

Туск и Зеленский встретятся в Брюсселе 5 июня

Киев  •  УНН

 • 10273 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе состоится 5 июня в 15:30 по киевскому времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на еженедельный график Туска на сайте Европейского Совета.

"В среду, 5 июня 2019 года в 14:30 (15:30 по Киеву - ред.) встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня осуществит визит в институции ЕС и НАТО в Брюсселе.

Как сообщал УНН, Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём, заявил, что западные партнеры Украины с нетерпением ждут первого визита Президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель.

Также, визит Президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель будет иметь целью продемонстрировать направление внешней политики Украины.

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