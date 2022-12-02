Туристів просять не ходити в гори: у Карпатах загроза лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили туристів про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах і закликали не ходити в гори, пише УНН.
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Так, за даними Укргідрометцентру, 2-4 грудня, у зв’язку з вiдлигою, на високогiр'ї Iвано-Франківської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3-й рівень).
"Звертаємося до гірськолижних туристів з проханням зважати на погодні умови та не вирушати у гори. Не наражайте себе та близьких на небезпеку!" - закликали у ДСНС.
Доповнення
У Карпатах справжня зима - випав сніг і тримається мороз.