Туристів просять не ходити в гори: у Карпатах загроза лавин

Деталі

Так, за даними Укргідрометцентру, 2-4 грудня, у зв’язку з вiдлигою, на високогiр'ї Iвано-Франківської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3-й рівень).

"Звертаємося до гірськолижних туристів з проханням зважати на погодні умови та не вирушати у гори. Не наражайте себе та близьких на небезпеку!" - закликали у ДСНС.

Доповнення

У Карпатах справжня зима - випав сніг і тримається мороз.