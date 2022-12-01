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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 34341 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Справжня зима: у Карпатах випав сніг і тримається мороз

Справжня зима: у Карпатах випав сніг і тримається мороз

Київ • УНН

 • 785295 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зафіксували температуру повітря -5 градусів. Крім того, вершина вкрита снігом. Про це повідомляє ДСНС у Telegram, інформує УНН.

Цитата

«На високогір'ї Карпат справжня зима. На г. Піп Іван Чорногірський - хмарно з проясненнями, вітер східний, 2 м/с. Температура повітря -5°С», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Також рятувальники нагадали українцям про безпеку в горах. Туристам радять завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах».

Зареєстровані користувачі можуть:

  • телефонувати на єдиний номер прийому екстрених повідомлень про надзвичайні події в горах (безпосередньо до Оперативної чергової гірської пошуково-рятувальної служби);
  • надсилати екстрені SMS або Internet повідомлення з точними координатами місця перебування;
  • віддалено реєструвати свої гірські мандрівки в гірській пошуково-рятувальній службі.

Доповнення

В українських Карпатах ще у листопаді подекуди уже намітало до 60 сантиметрів снігу і більше.

Українські Національні Новини

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