Справжня зима: у Карпатах випав сніг і тримається мороз
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зафіксували температуру повітря -5 градусів. Крім того, вершина вкрита снігом. Про це повідомляє ДСНС у Telegram, інформує УНН.
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«На високогір'ї Карпат справжня зима. На г. Піп Іван Чорногірський - хмарно з проясненнями, вітер східний, 2 м/с. Температура повітря -5°С», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Також рятувальники нагадали українцям про безпеку в горах. Туристам радять завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах».
Зареєстровані користувачі можуть:
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- телефонувати на єдиний номер прийому екстрених повідомлень про надзвичайні події в горах (безпосередньо до Оперативної чергової гірської пошуково-рятувальної служби);
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- надсилати екстрені SMS або Internet повідомлення з точними координатами місця перебування;
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- віддалено реєструвати свої гірські мандрівки в гірській пошуково-рятувальній службі.
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Доповнення
В українських Карпатах ще у листопаді подекуди уже намітало до 60 сантиметрів снігу і більше.