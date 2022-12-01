Справжня зима: у Карпатах випав сніг і тримається мороз

Цитата

«На високогір'ї Карпат справжня зима. На г. Піп Іван Чорногірський - хмарно з проясненнями, вітер східний, 2 м/с. Температура повітря -5°С», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Також рятувальники нагадали українцям про безпеку в горах. Туристам радять завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах».

Зареєстровані користувачі можуть:



телефонувати на єдиний номер прийому екстрених повідомлень про надзвичайні події в горах (безпосередньо до Оперативної чергової гірської пошуково-рятувальної служби);



надсилати екстрені SMS або Internet повідомлення з точними координатами місця перебування;



віддалено реєструвати свої гірські мандрівки в гірській пошуково-рятувальній службі.



Доповнення

В українських Карпатах ще у листопаді подекуди уже намітало до 60 сантиметрів снігу і більше.