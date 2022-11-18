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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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У Карпатах намело по метру снігу: туристів просять не ходити в гори

У Карпатах намело по метру снігу: туристів просять не ходити в гори

Київ • УНН

 • 379993 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. В українських Карпатах сьогодні вранці подекуди уже намело до 60 сантиметрів снігу і більше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Деталі

Одну з найвищих вершин українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, - гору Піп Іван Чорногірський на ранок засипало снігом. Фахівці попередили про ускладнення погодних умов.

"Падає сніг. Товщина снігового покрову становить 40-60 см, а на схилах - більше метра", - вказують спеціалісти.

Так, на вершині вітряно, температура повітря сяягає 4° морозу.

"Прохання утриматися від виходу у високогір'я", - наголосили фахівці.

Доповнення

Мокрий сніг, дощі та ожеледиця очікуються по Україні, температура повітря сягатиме вдень 14 градусів тепла.

Українські Національні Новини

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