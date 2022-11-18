У Карпатах намело по метру снігу: туристів просять не ходити в гори
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. В українських Карпатах сьогодні вранці подекуди уже намело до 60 сантиметрів снігу і більше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Деталі
Одну з найвищих вершин українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, - гору Піп Іван Чорногірський на ранок засипало снігом. Фахівці попередили про ускладнення погодних умов.
"Падає сніг. Товщина снігового покрову становить 40-60 см, а на схилах - більше метра", - вказують спеціалісти.
Так, на вершині вітряно, температура повітря сяягає 4° морозу.
"Прохання утриматися від виходу у високогір'я", - наголосили фахівці.
Доповнення
Мокрий сніг, дощі та ожеледиця очікуються по Україні, температура повітря сягатиме вдень 14 градусів тепла.