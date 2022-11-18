В Карпатах намело по метру снега: туристов просят не ходить в горы

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Одну из самых высоких вершин украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, - гору Поп Иван Черногорский на утро засыпало снегом. Специалисты предупредили об усложнении погодных условий.

"Падает снег. Толщина снежного покрова составляет 40-60 см, а на склонах – больше метра", – указывают специалисты.

Так, на вершине ветрено, температура воздуха достигает 4° мороза.

"Просьба воздержаться от выхода в высокогорье", - подчеркнули специалисты.

Дополнение

Мокрый снег, дожди и гололедица ожидаются по Украине, температура воздуха будет достигать днем ​​14 градусов тепла.