В Карпатах намело по метру снега: туристов просят не ходить в горы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В украинских Карпатах сегодня утром кое-где уже намело до 60 сантиметров снега и больше. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Детали
Одну из самых высоких вершин украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, - гору Поп Иван Черногорский на утро засыпало снегом. Специалисты предупредили об усложнении погодных условий.
"Падает снег. Толщина снежного покрова составляет 40-60 см, а на склонах – больше метра", – указывают специалисты.
Так, на вершине ветрено, температура воздуха достигает 4° мороза.
"Просьба воздержаться от выхода в высокогорье", - подчеркнули специалисты.
Дополнение
Мокрый снег, дожди и гололедица ожидаются по Украине, температура воздуха будет достигать днем 14 градусов тепла.