Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 18 листопада невеликий, місцями помірний мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снгу, вночі у східних областях значний дощ та мокрий сніг, на Закарпатті та у південній частині переважно дощі.

В Україні, крім Закарпаття та півдня, на дорогах ожеледиця; вночі на південному сході місцями пориви вітру 15-18 м/с.

Температура протягом доби 0-5° морозу, на Закарпатті та у південній частині 3-8° тепла, вдень в Криму до 14°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура по області протягом доби 0-5° морозу; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.