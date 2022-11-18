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Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 383783 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. Мокрий сніг, дощі та ожеледиця очікуються сьогодні по Україні, температура повітрян сягатиме вдень 14 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 18 листопада невеликий, місцями помірний мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снгу, вночі у східних областях значний дощ та мокрий сніг, на Закарпатті та у південній частині переважно дощі.

В Україні, крім Закарпаття та півдня, на дорогах ожеледиця; вночі на південному сході місцями пориви вітру 15-18 м/с.

Температура протягом доби 0-5° морозу, на Закарпатті та у південній частині 3-8° тепла, вдень в Криму до 14°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура по області протягом доби 0-5° морозу; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.

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