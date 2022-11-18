Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. Мокрый снег, дожди и гололедица ожидаются сегодня по Украине, температура воздуха будет достигать днем 14 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 18 ноября небольшой, местами умеренный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, ночью в восточных областях сильный дождь и мокрый снег, на Закарпатье и в южной части преимущественно дожди.
В Украине, кроме Закарпатья и юга, на дорогах гололедица; ночью по юго-востоку местами порывы ветра 15-18 м/с.
Температура в течение суток 0-5° мороза, на Закарпатье и в южной части 3-8° тепла, днем в Крыму до 14°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура по области в течение суток 0-5° мороза; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.