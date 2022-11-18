Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 18 ноября небольшой, местами умеренный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, ночью в восточных областях сильный дождь и мокрый снег, на Закарпатье и в южной части преимущественно дожди.

В Украине, кроме Закарпатья и юга, на дорогах гололедица; ночью по юго-востоку местами порывы ветра 15-18 м/с.

Температура в течение суток 0-5° мороза, на Закарпатье и в южной части 3-8° тепла, днем ​​в Крыму до 14°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура по области в течение суток 0-5° мороза; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем ​​0-2° мороза.