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Настоящая зима: в Карпатах выпал снег и держится мороз

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах зафиксировали температуру воздуха -5 градусов. Кроме того, вершина горы уже покрыта снегом. Об этом сообщает ГСЧС в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«На высокогорье Карпат настоящая зима. На г. Поп Иван Черногорский - облачно с прояснениями, ветер восточный, 2 м/с. Температура воздуха -5°С», - говорится в сообщении.

Детали 

Также спасатели напомнили украинцам о безопасности в горах. Туристам советуют скачать мобильное приложение «Спасение в горах».

Зарегистрированные пользователи могут:

  • звонить по телефону на единый номер приема экстренных сообщений о чрезвычайных событиях в горах (непосредственно к Оперативной дежурной горной поисково-спасательной службе);
  • отправлять экстренные SMS или Internet сообщения с точными координатами местоположения;
  • удаленно регистрировать свои горные путешествия в горной поисково-спасательной службе.

Дополнение

В украинских Карпатах еще в ноябре кое-где наметало до 60 сантиметров снега и больше.

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