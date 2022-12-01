Настоящая зима: в Карпатах выпал снег и держится мороз
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах зафиксировали температуру воздуха -5 градусов. Кроме того, вершина горы уже покрыта снегом. Об этом сообщает ГСЧС в Telegram, информирует УНН.
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«На высокогорье Карпат настоящая зима. На г. Поп Иван Черногорский - облачно с прояснениями, ветер восточный, 2 м/с. Температура воздуха -5°С», - говорится в сообщении.
Детали
Также спасатели напомнили украинцам о безопасности в горах. Туристам советуют скачать мобильное приложение «Спасение в горах».
Зарегистрированные пользователи могут:
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- звонить по телефону на единый номер приема экстренных сообщений о чрезвычайных событиях в горах (непосредственно к Оперативной дежурной горной поисково-спасательной службе);
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- отправлять экстренные SMS или Internet сообщения с точными координатами местоположения;
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- удаленно регистрировать свои горные путешествия в горной поисково-спасательной службе.
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Дополнение
В украинских Карпатах еще в ноябре кое-где наметало до 60 сантиметров снега и больше.