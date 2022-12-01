Настоящая зима: в Карпатах выпал снег и держится мороз

Цитата

«На высокогорье Карпат настоящая зима. На г. Поп Иван Черногорский - облачно с прояснениями, ветер восточный, 2 м/с. Температура воздуха -5°С», - говорится в сообщении.

Детали

Также спасатели напомнили украинцам о безопасности в горах. Туристам советуют скачать мобильное приложение «Спасение в горах».

Зарегистрированные пользователи могут:



звонить по телефону на единый номер приема экстренных сообщений о чрезвычайных событиях в горах (непосредственно к Оперативной дежурной горной поисково-спасательной службе);



отправлять экстренные SMS или Internet сообщения с точными координатами местоположения;



удаленно регистрировать свои горные путешествия в горной поисково-спасательной службе.



Дополнение

В украинских Карпатах еще в ноябре кое-где наметало до 60 сантиметров снега и больше.