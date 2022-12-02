Туристов просят не ходить в горы: в Карпатах угроза лавин

Детали

Так, по данным Укргидрометцентра, 2-4 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность (3-й уровень).

"Обращаемся к горнолыжным туристам с просьбой учитывать погодные условия и не отправляться в горы. Не подвергайте себя и близких опасности!" - призывали в ГСЧС.

Дополнение

В Карпатах настоящая зима – выпал снег и держится мороз.