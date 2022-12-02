Туристов просят не ходить в горы: в Карпатах угроза лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили туристов о значительной снеголавинной опасности в Карпатах и призвали не ходить в горы, пишет УНН.
Детали
Так, по данным Укргидрометцентра, 2-4 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность (3-й уровень).
"Обращаемся к горнолыжным туристам с просьбой учитывать погодные условия и не отправляться в горы. Не подвергайте себя и близких опасности!" - призывали в ГСЧС.
Дополнение
В Карпатах настоящая зима – выпал снег и держится мороз.