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Туристов просят не ходить в горы: в Карпатах угроза лавин

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили туристов о значительной снеголавинной опасности в Карпатах и призвали не ходить в горы, пишет УНН.

Детали

Так, по данным Укргидрометцентра, 2-4 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность (3-й уровень).

"Обращаемся к горнолыжным туристам с просьбой учитывать погодные условия и не отправляться в горы. Не подвергайте себя и близких опасности!" - призывали в ГСЧС.

Дополнение

В Карпатах настоящая зима – выпал снег и держится мороз.

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