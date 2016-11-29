Туристи з Німеччини заблукали у горах на Закарпатті

Поблизу кордону зі Словаччиною прикордонники виявили двох туристів з Німеччини, які заблукали у горах Закарпаття.

“Так, отримавши інформацію від місцевих жителів про рух в бік державного рубежу двох невідомих осіб, прикордонники відразу розпочали пошукові заходи. В результаті, на відстані близько 1 км від лінії кордону, „зелені берети“ виявили двох чоловіків — громадян Німеччини, які мали при собі документи. Мандрівники пояснили, що прибули на Закарпаття з туристичною метою та йшли на одну із вершин місцевої гори, однак, у зв’язку з погіршенням погодних умов, збились з маршруту та втратили орієнтування”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, на осіб складено адміністративні документи про порушення прикордонного режиму та роз’яснено правила перебування у прикордонній зоні.