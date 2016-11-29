Туристы из Германии заблудились в горах на Закарпатье

Вблизи границы со Словакией пограничники обнаружили двух туристов из Германии, которые заблудились в горах Закарпатья.

"Так, получив информацию от местных жителей о движении в сторону государственной границы двух неизвестных лиц, пограничники сразу начали поисковые мероприятия. В результате, на расстоянии около 1 км от линии границы, "зеленые береты" обнаружили двух мужчин - граждан Германии, которые имели при себе документы. Путешественники объяснили, что прибыли в Закарпатье с туристической целью и шли на одну из вершин местной горы, однако, в связи с ухудшением погодных условий, сбились с маршрута и потеряли ориентировку ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данных лиц составлены административные документы о нарушении пограничного режима и разъяснены правила пребывания в пограничной зоне.