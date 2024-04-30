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Туреччина підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів на пост глави НАТО - ЗМІ

Туреччина підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів на пост глави НАТО - ЗМІ

Київ • УНН

 • 35089 перегляди

Туреччина готова підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного Генерального секретаря НАТО, але він все ще потребує схвалення Угорщини, Румунії, Словаччини, щоб забезпечити одностайний консенсус, необхідний для призначення.

Туреччина готова кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який хоче стати наступним генсеком НАТО.  Про це пише Reuters із посиланням на неназваного турецького чиновника, передає УНН.  

Деталі 

Туреччина заявила союзникам, що підтримає кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаді наступного генерального секретаря НАТО

- пише Reuters. 

У виданні додали, що досі підтримку кандидатури Рютте підтвердили усі держави-члени НАТО, окрім Туреччини, Угорщини, Словаччини та Румунії. Оскільки усі рішення в НАТО ухвалюються консенсусно, успішний кандидат мусить отримати схвалення усіх 32 союзників.

Зазначається, що  підтримка Рютте Анкарою може збільшити тиск на президента Румунії Клауда Йоханніса, який теж висуває свою кандидатуру на пост очільника НАТО.

Проте Угорщина досі проти того, щоб Рютте очолив Альянс. 

Угорщина проти кандидатури Рютте на пост глави НАТО - Politico05.03.24, 22:23 • 22915 переглядiв

Деякі дипломати кажуть, що Будапешт може змінити свою позицію, якщо Рютте відвідає прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, як він минулого тижня відвідав президента Туреччини Таїпа Ердогана.

Доповнення

Тим часом у виданні наголошують, що Рютте має дуже високі шанси на перемогу у "битві" за місце глави НАТО. На підтримку кандидатури прем’єр-міністра Нідерландів вже висловилися США, Франція, Німеччина, Велика Британія та інші члени альянсу.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який балотується на посаду Генерального секретаря НАТО, повинен заручитися підтримкою ще 4 країн - Угорщини, Румунії, Словаччини і Туреччини - для забезпечення одностайного схвалення, необхідного для призначення.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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