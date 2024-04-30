Турция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов на пост главы НАТО - СМИ

Турция готова кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который хочет стать следующим генсеком НАТО. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного турецкого чиновника, передает УНН.

Детали

Турция заявила союзникам, что поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на посту следующего генерального секретаря НАТО - пишет Reuters.

В издании добавили, что до сих пор поддержку кандидатуры Рютте подтвердили все государства-члены НАТО, кроме Турции, Венгрии, Словакии и Румынии. Поскольку все решения в НАТО принимаются консенсусно, успешный кандидат должен получить одобрение всех 32 союзников.

Отмечается, что поддержка Рютте Анкарой может увеличить давление на президента Румынии Клауда Йоханниса, который тоже выдвигает свою кандидатуру на пост главы НАТО.

Однако Венгрия до сих пор против того, чтобы Рютте возглавил Альянс.

Венгрия против кандидатуры Рютте на пост главы НАТО – Politico

Некоторые дипломаты говорят, что Будапешт может изменить свою позицию, если Рютте посетит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, как он на прошлой неделе посетил президента Турции Тайипа Эрдогана.

Дополнение

Между тем в издании отмечают, что Рютте имеет очень высокие шансы на победу в "битве" за место главы НАТО. В поддержку кандидатуры премьер-министра Нидерландов уже высказались США, Франция, Германия, Великобритания и другие члены альянса.

Напомним

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, баллотирующийся на должность Генерального секретаря НАТО, должен заручиться поддержкой еще 4 стран - Венгрии, Румынии, Словакии и Турции - для обеспечения единодушного одобрения, необходимого для назначения.