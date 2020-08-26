Туреччина відреагувала на заяви США щодо контактів Ердогана та представників ХАМАС

“Ми повністю відкидаємо заяву глави пресслужби Держдепартаменту, що стосується прийому нашим президентом представників ХАМАС. Зарахування законно обраних представників ХАМАС до терористів не може виступати в зусиллям по досягненню миру і стабільності в регіоні (Близького Сходу). Держава, що підтримує Робочу партію Курдистану і приймаючу главу ФЕТО, не має права робити заяви по цій темі. Замість підтримки інтересів Ізраїлю закликаємо США вести збалансовану політику для пошуку вирішення палестино-ізраїльського конфлікту на основі міжнародного права і справедливості”, — наголошується в комюніке турецького зовнішньополітичного відомства.

Раніше у вівторок глава пресслужби Держдепартаменту Морган Ортегус заявила, що постійні контакти президента Туреччини Тайіпа Ердогана з представниками радикального руху ХАМАС, яке США вважають терористичною організацією, лише сприяють ізоляції Анкари від міжнародної спільноти.