Турция отреагировала на заявления США о контактах Эрдогана и представителей ХАМАС

“Мы полностью отвергаем заявление главы пресс-службы Госдепартамента, касающееся приема нашим президентом представителей ХАМАС. Причисление законно избранных представителей ХАМАС к террористам не служит усилиям по достижению мира и стабильности в регионе (Ближнего Востока). Государство, поддерживающее Рабочую партию Курдистана и принимающее главу ФЕТО, не имеет права делать заявления по этой теме. Вместо поддержки интересов Израиля призываем США вести сбалансированную политику для поиска решения палестино-израильского конфликта на основе международного права и справедливости”, — отмечается в коммюнике турецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее во вторник глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что постоянные контакты президента Турции Тайипа Эрдогана с представителями радикального движения ХАМАС, которое США считают террористической организацией, лишь способствуют изоляции Анкары от международного сообщества.