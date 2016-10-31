Туреччина планує звільнення Ракки після операції в Мосулі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Туреччина планує розпочати наступ на головний оплот Ісламської держави в місті Ракка, після завершення операції "Щит Єфрату" та операції в Мосулі. Про це повідомив віце-прем’єр Туреччини Нуман Куртулмуш, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Позиція Туреччини щодо Ракки чітка. Правильним рішенням, у віськовому та стратегічному плані, проводти цю операцію слід після завершення операцій в Мосулі та "Щит Єфрату", - заявив Н.Куртулмуш.
Як повідомляв УНН, іракські війська увійшли в район Аль-Карама у східній частині міста Мосул.