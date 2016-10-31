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15 марта, 19:03 • 115163 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166490 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137901 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130357 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112765 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105451 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101415 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135059 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Турция планирует освобождение Ракки после операции в Мосуле

Турция планирует освобождение Ракки после операции в Мосуле

Киев • УНН

 • 7955 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Турция планирует начать наступление на главный оплот Исламского государства в городе Ракка, после завершения операции "Щит Евфрата" и операции в Мосуле. Об этом сообщил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Позиция Турции относительно Ракки четкая. Правильным решением, в военном и стратегическом плане, проводить эту операцию следует после завершения операций в Мосуле и "Щит Евфрата", - заявил Н.Куртулмуш.

Как сообщал УНН, иракские войска вошли в район Аль-Карама в восточной части города Мосул.

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