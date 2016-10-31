Турция планирует освобождение Ракки после операции в Мосуле

"Позиция Турции относительно Ракки четкая. Правильным решением, в военном и стратегическом плане, проводить эту операцию следует после завершения операций в Мосуле и "Щит Евфрата", - заявил Н.Куртулмуш.

Как сообщал УНН, иракские войска вошли в район Аль-Карама в восточной части города Мосул.