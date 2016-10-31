Турция планирует освобождение Ракки после операции в Мосуле
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Турция планирует начать наступление на главный оплот Исламского государства в городе Ракка, после завершения операции "Щит Евфрата" и операции в Мосуле. Об этом сообщил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Позиция Турции относительно Ракки четкая. Правильным решением, в военном и стратегическом плане, проводить эту операцию следует после завершения операций в Мосуле и "Щит Евфрата", - заявил Н.Куртулмуш.
Как сообщал УНН, иракские войска вошли в район Аль-Карама в восточной части города Мосул.