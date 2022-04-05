Туреччина на кораблях готова вивезти поранених і загиблих у Маріуполі, але з Бердянська - Президент

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"Туреччина готова на сьогодні вивезти на кораблях поранених і вбитих, їх перевезти з Бердянська. До Маріуполя підійти неможливо, ми не дамо цю можливість. Тобто до Бердянська потрібно, щоб це все доїхало. У нас інфраструктура готова, щоб вивезти поранених і загиблих. Ми чекаємо узгодження від путіна", - заявив Зеленський.

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Він додав, що результат має бути найближчими днями. Однак остаточне рішення приймає російський диктатор володимир путін.

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Наразі у заблокованому російськими окупантами Маріуполі в нелюдських умовах продовжує перебувати 130 тисяч цивільних.

Також повідомлялося, що російські окупанти призначили нового “мера” зруйнованого рашистами Маріуполя, ним став державний зрадник із забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Костянтин Іващенко.