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Турция на кораблях готова вывезти раненых и погибших в Мариуполе, но из Бердянска - Президент

Киев • УНН

 • 129274 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Турция уже сегодня готова вывезти раненых и погибших в городе Мариуполь, но из порта в Бердянске. Об этом в интервью украинским журналистам сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Турция на кораблях готова вывезти раненых и погибших в Мариуполе, но из Бердянска - Президент

Цитата

"Турция готова на сегодня вывезти на кораблях раненых и убитых, их перевезти из Бердянска. К Мариуполю подойти невозможно, мы не дадим эту возможность. То есть до Бердянска нужно, чтобы это все доехало. У нас инфраструктура готова, чтобы вывезти раненых и погибших. Мы ждем согласования от путина", - заявил Зеленский.

Детали

Он добавил, что результат должен быть в ближайшие дни. Однако окончательное решение принимает российский диктатор владимир путин.

Дополнение

Сейчас в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе в нечеловеческих условиях продолжает пребывать 130 тысяч гражданских.

Также сообщалось, что российские оккупанты назначили нового “мэра” разрушенного рашистами Мариуполя, им стал государственный изменник с запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Константин Иващенко.

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