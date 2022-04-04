У заблокованому Маріуполі досі перебуває 130 тисяч цивільних

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“За нашими оцінками, досить велика кількість людей досі перебувають в абсолютно нелюдських умовах у заблокованому місті Маріуполь, де немає води, тепла, немає світла, немає зв'язку, немає медикаментів. Це 130 тисяч населення, які перебувають у цьому місті”, - заявив Бойченко.

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Він додав, що наразі в місті тривають запеклі бої між ворожими силами російської федерації та героїчними воїнами Збройних сил України та Національної гвардії.

"Наші воїни сьогодні утримують кордони нашого міста, дають по зубах ворогові, хоча це дуже складно зараз робити… Маріуполь був, є і буде українським містом", – наголосив мер міста.

Додамо

У Маріуполі, за даними міськради, зруйновано 90% житлових будинків.

За оцінкою Маріупольської міськради, на відновлення Маріуполя знадобиться щонайменше 10 млрд доларів.