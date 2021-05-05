Туреччина готова відновити авіасполучення з Росією з червня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Туреччина буде готова відновити авіасполучення з Росією з 1 червня. Про це заявив у вівторок, 4 травня, посол країни в Москві Мехмет Самсар російському агентству ТАСС, передає УНН.
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Посол зазначив, що за допомогою вакцинації і карантинних обмежень Анкара має намір "в короткі терміни нормалізувати" епідемічну ситуацію в країні. За словами Самсара, в популярних туристичних регіонах вже спостерігається зниження кількості нових інфікованих.
"Спад захворюваності триває в наших приморських містах, які користуються успіхом у російських та інших іноземних туристів", - зазначив він.
"Щоб відновити польоти з 1 червня і прийняти наших російських друзів у найбільш безпечних умовах протягом літнього сезону, ми зараз продовжуємо контакти з відповідними російськими інстанціями на всіх рівнях", - сказав посол.
При цьому, як зазначає DW, 4 травня турецька Міністерство охорони здоров'я повідомило, що з "червоної зони", в яку входять провінції з високим ризиком зараження коронавірусом, вийшли курортні регіони Анталыя і Мугла.
У той же день влада Туреччини заявила про посилення з 7 травня чинного з кінця квітня локдауну. Тепер в магазинах буде дозволено продавати лише основні продукти харчування та засоби гігієни. Передбачається, що обмеження діятимуть до 17 травня.
Доповнення
У квітні в Туреччині стався різкий стрибок захворюваності коронавірусом SARS-CoV-2. 16 квітня добовий приріст нових випадків перевищив 63 тисячі. 4 травня в країні було зареєстровано 28 997 нових заражень і 336 смертей пацієнтів з COVID-19.
12 квітня Росія припинила авіасполучення з Туреччиною до 1 червня.
Як зазначали представники туристичної галузі, відкриття туристичного сезону в Туреччині відсунули на невизначений термін, зважаючи на припинення авіасполучення з Росією, що викликало закриття більшості турецьких готелів.