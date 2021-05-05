Турция готова возобновить авиасообщение с Россией с июня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Турция будет готова возобновить авиасообщение с Россией с 1 июня. Об этом заявил во вторник, 4 мая, посол страны в Москве Мехмет Самсар российскому агентству ТАСС, передает УНН.
Детали
Посол отметил, что с помощью вакцинации и карантина Анкара намерена "в короткие сроки нормализовать" эпидемическую ситуацию в стране. По словам Самсара, в популярных туристических регионах уже наблюдается снижение количества новых инфицированных.
"Спад заболеваемости продолжается в наших приморских городах, что пользуются успехом у российских и других иностранных туристов", - отметил он.
"Чтобы возобновить полеты с 1 июня и принять наших российских друзей в наиболее безопасных условиях в течение летнего сезона, мы сейчас продолжаем контакты с соответствующими российскими инстанциями на всех уровнях", - сказал посол.
При этом, как отмечает DW, 4 мая турецкий Минздрав сообщил, что из "красной зоны", в которую входят провинции с высоким риском заражения коронавирусом, вышли курортные регионы Анталья и Мугла. В тот же день власти Турции заявили об ужесточении с 7 мая действующего с конца апреля локдауна. Теперь в магазинах будет разрешено продавать только основные продукты питания и средства гигиены. Предполагается, что ограничения будут действовать до 17 мая.
Дополнение
В апреле в Турции произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2. 16 апреля суточный прирост новых случаев превысил 63 тысячи. 4 мая в стране было зарегистрировано 28 997 новых заражений и 336 смертей пациентов с COVID-19.
12 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня.
Как отмечали представители туристической отрасли, открытие туристического сезона в Турции отодвинули на неопределенный срок, учитывая прекращение авиасообщения с Россией, что вызвало закрытие большинства турецких отелей.