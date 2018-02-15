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Турчинов пояснив, чому навесні 2014 року не ввів воєнний стан в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Відсутність парламентських голосів, мала кількість боєздатного війська, наявність лише дипломатичної підтримки з боку міжнародного суспільства не дали можливості введенню воєнного стану в Україні навесні 2014 року. Про це сьогодні в ході доповіді в якості свідка в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, повідомив Секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.

“Введення воєнного стану це — велика кількість обмежень... В умовах, коли почався сепаратистській шабаш в регіонах, мені б це дуже помогло трошки заспокоїти ситуацію — трошки давати інформацію, яка заспокоює суспільство... Саме тому 27 лютого увечері я дав доручення юридичному відділу підготувати проект указу. І 28 на засіданні РНБО я розраховував отримати підтримку. Для цього я запросив і лідерів фракцій... І за це рішення проголосував тільки я один”, — сказав Турчинов.

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За його словами, з іншого боку було зрозумілим, що отримання легітимного президента посилить позиції України у світі, а в умовах воєнного стану забороняється проводити вибори.

“Тому Україні необхідно було отримати легітимного президента, якого визнає весь світ і Росія, у тому числі, і припиняться можливості використання Януковича проти України”, — зазначив Турчинов.

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Крім того, додав він, ядерна держава була готова до війні, ми — ні. Крім того, міжнародні партнери готові були нам надати лише дипломатичну підтримку.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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