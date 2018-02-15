Турчинов пояснив, чому навесні 2014 року не ввів воєнний стан в Україні

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Відсутність парламентських голосів, мала кількість боєздатного війська, наявність лише дипломатичної підтримки з боку міжнародного суспільства не дали можливості введенню воєнного стану в Україні навесні 2014 року. Про це сьогодні в ході доповіді в якості свідка в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, повідомив Секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.