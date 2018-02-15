Турчинов объяснил, почему весной 2014 не ввел военное положение в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Отсутствие парламентских голосов, малое количество боеспособного войска, наличие только дипломатической поддержки со стороны международного общества не дали возможности введения военного положения в Украине весной 2014 года. Об этом сегодня в ходе доклада в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщил Секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
"Введение военного положения это - большое количество ограничений ... В условиях, когда начался сепаратистской шабаш в регионах, мне бы это очень помогло немного успокоить ситуацию - немножко давать информацию, которая успокаивает общество ... Именно поэтому 27 февраля вечером я дал поручение юридическому отделу подготовить проект указа. И 28 на заседании СНБО я рассчитывал получить поддержку. Для этого я пригласил и лидеров фракций ... И за это решение проголосовал только я один", - сказал Турчинов.
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По его словам, с другой стороны было понятно, что получение легитимного президента усилит позиции Украины в мире, а в условиях военного положения запрещается проводить выборы.
"Поэтому Украине необходимо было получить легитимного президента, которого признает весь мир и Россия, в том числе, и прекратятся возможности использования Януковича против Украины", - отметил Турчинов.
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Кроме того, добавил он, ядерная держава была готова к войне, мы - нет. Кроме того, международные партнеры готовы были нам предоставить только дипломатическую поддержку.
Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.