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Тупицький вчетверте не прийшов на обрання запобіжного заходу

Тупицький вчетверте не прийшов на обрання запобіжного заходу

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва вчетверте переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного Суду України скасовано, через його неявку, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Відкласти засідання до 12 травня”, — сказав суддя.

Так, адвокат Тупицького повідомив, що його клієнт не з’явився на засідання через проблеми з серцем. Також він додав, що вирішується питання про необхідність проведення Тупицькому операції на серці.

Що було раніше

На минуле засідання Тупицький не прийшов через його госпіталізацію на стаціонарне лікування.

Доповнення

Офіс Генерального прокурора наполягає на застосуванні до Олександра Тупицького запобіжного заходу у вигляді застави у понад 45 тис. грн.

У суботу, 27 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 124/2021, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

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