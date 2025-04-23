Тунель-рекордсмен проляже з Данії до Німеччини
Київ • УНН
Між Данією та Німеччиною будують найдовший у світі збірний тунель Фемарнбельта. 18-кілометрова споруда складатиметься з окремих елементів, як цеглини Lego.
Тунель-рекордсмен будується під Балтійським морем між Данією та Німеччиною, що скоротить час у дорозі та покращить зв'язки Скандинавії з рештою Європи, повідомляє BBC, пише УНН.
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Протяжність Фемарнбельта становитиме 18 км, він стане найдовшим у світі збірним автомобільним та залізничним тунелем.
Це також визначне досягнення інженерної думки, у межах якого сегменти тунелю будуть розміщені на морському дні, а потім з'єднані разом.
Основний будівельний майданчик проекту розташований біля північного входу в тунель, на узбережжі острова Лолланн на південному сході Данії.
Об'єкт займає площу понад 500 гектарів і включає гавань і завод, на якому виробляються секції тунелю, звані "елементами".
"Це величезний об’єкт", - говорить Генрік Вінченсен, генеральний директор Femern, державної данської компанії, яка будує тунель.
Для виготовлення кожного елемента довжиною 217 м та шириною 42 м армована сталь відливається з бетоном.
Більшість підводних тунелів, включаючи 50-кілометровий тунель під Ла-Маншем між Великою Британією та Францією, прокладаються через корінну породу під морським дном. Тут натомість 90 окремих елементів будуть з'єднані, частинами, як цеглинки Lego.
"Ми б'ємо рекорди з цим проектом, - сказав Вінченсен. - Підводні тунелі будувалися і раніше, але ніколи в таких масштабах".
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