Туннель-рекордсмен проляжет из Дании в Германию
Киев • УНН
Между Данией и Германией строят самый длинный в мире сборный туннель Фемарнбельта. 18-километровое сооружение будет состоять из отдельных элементов, как кирпичи Lego.
Туннель-рекордсмен строится под Балтийским морем между Данией и Германией, что сократит время в пути и улучшит связи Скандинавии с остальной Европой, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Протяженность Фемарнбельта составит 18 км, он станет самым длинным в мире сборным автомобильным и железнодорожным туннелем.
Это также выдающееся достижение инженерной мысли, в рамках которого сегменты туннеля будут размещены на морском дне, а затем соединены вместе.
Основная строительная площадка проекта расположена возле северного входа в туннель, на побережье острова Лолланн на юго-востоке Дании.
Объект занимает площадь более 500 гектаров и включает гавань и завод, на котором производятся секции туннеля, называемые "элементами".
"Это огромный объект", - говорит Хенрик Винченсен, генеральный директор Femern, государственной датской компании, которая строит туннель.
Для изготовления каждого элемента длиной 217 м и шириной 42 м армированная сталь отливается с бетоном.
Большинство подводных туннелей, включая 50-километровый туннель под Ла-Маншем между Великобританией и Францией, прокладываются через коренную породу под морским дном. Здесь вместо этого 90 отдельных элементов будут соединены, частями, как кирпичики Lego.
"Мы бьем рекорды с этим проектом, - сказал Винченсен. - Подводные туннели строились и раньше, но никогда в таких масштабах".
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