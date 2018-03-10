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Тука розповів, хто в Європі порушує режим санкцій щодо РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Важелів впливу на Росію через санкції ще дуже багато, і їх потрібно використовувати. Про таке заявив в ефірі "5 каналу" заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука, передає УНН.

"Чесно кажучи, я очікував більшого ефекту від введених санкцій. Ще рік тому я очікував більш критичних наслідків для російської економіки. Взагалі можливостей ще дуже багато для введення санкцій. Навіть я б сказав так. Є багато можливостей здійснення вже тих санкцій, які введені. Адже це не таємниця, що час від часу фіксується порушення цих санкцій насамперед нашими європейськими партнерами – великим приватним бізнесом, якщо називати речі своїми іменами. Тобто важелів впливу ще дуже багато. І їх можна, я вважаю, їх потрібно використовувати", – сказав Тука.

Нагадаємо, США продовжать застосовувати закон про санкції щодо РФ.

Українські Національні Новини

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