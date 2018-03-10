Тука рассказал, кто в Европе нарушает режим санкций в отношении РФ

"Честно говоря, я ожидал большего эффекта от введенных санкций. Еще год назад я ожидал более критических последствий для российской экономики. Вообще возможностей еще очень много для введения санкций. Даже я бы сказал так: есть много возможностей осуществления уже тех санкций, которые введены. Ведь это не секрет, что время от времени фиксируется нарушение этих санкций прежде всего нашими европейскими партнерами - крупным частным бизнесом, если называть вещи своими именами. То есть рычагов влияния еще очень много. И их можно, я считаю, их нужно использовать", - сказал Тука.

Напомним, США продолжат применять закон о санкциях в отношении РФ.