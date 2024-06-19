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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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"Цим переможеш!" - монета відбудовника Афону представлена в Києві

Київ • УНН

 • 12566 перегляди

Монета відбудовника Афону представлена в Києві.

"Цим переможеш!" - монета відбудовника Афону представлена в Києві

Лімітована серія номерних монет з Архангелом Михаїлом випущена на знак подяки кожному, хто допомагає відбудовувати першу україномовну Обитель Святих Архангелів на Афоні.

"Це не лише лепта у відбудову – це зв’язок кожного зі Святою Горою Афон, у якому куточку світу ви б не були!" – заявив Денис Руденко, керівник по відбудові українського осередку на Афоні.

Усі монети номерні - від 001 до 991, випущені лімітованим тиражем на знак першої згадки в літописах про дану Святиню - 991 рік.

Монета з номіналом* 1000 євро та можливістю обрати свій унікальний (щасливий) номер отримує кожен, хто зробить благодійний внесок у відбудову та відродження Святині від 250 євро. Цей етап збору направлений на відбудову центральної частини храму, де проживатимуть та служитимуть монахи. На монеті зображені надпотужні християнські символи як "Христограма", що з’явилась в небі правителю Костянтину у надважливій справі та вирішальному бою, символ "НІКА" – символ перемоги по життю чи як оберіг "Архангела Михаїла" – воїна світла, захисника від негод та неприємностей.

"Цим переможеш!" (від лат. Hoc vince) – так уві сні Костянтину з'явився Христос і наказав нанести ці літери Христограми на прапорах, а згодом після перемоги вони з’явились і на монетах Візантійської імперії. Роблячи свій внесок у відбудову, ви не лише допомагаєте відродженню Святині – ви робите внесок у духовну перемогу України, і як правитель Костянтин, так і ми – ворога переможемо! Hoc vince! Цим переможемо!

Також за різні внески у відбудову організаторами передбачені різного роду подяки. До прикладу, від 100 євро дарують камінець з гравіюванням з Афону або ж за внесок 500 євро унікальний набір із 3 ключів з Афону, які виточені один в один як покрівля храму. За більші внески як 1000 євро меценат отримує цеглину відбудовника чи від 1500 євро - Великий ключ відбудовника Афону, який має Президент України та Митрополит. Також кожен меценат може внести своє ім’я роду на Святу Гору – посадивши дерево Лавру чи Оливи (за внесок від €5000) чи отримати іменну цеглину, одна з яких буде вмонтована в стіну українського осередку, а інша з прізвищем мецената буде у людини вдома (від €10 тис.).

Кожна свідома людина може зробити свій, абсолютно будь-який внесок від серця у цю надважливу справу за QR-кодом або посиланням МоноБанки нижче. Організаційний комітет щиро вдячний за кожну Вашу гривню у відбудову Святині.

https://send.monobank.ua/jar/2tv4JqMDMj

Для довідки.

Стосовно пропозицій та розширеної допомоги можна зв’язатись в Телеграм @rudenkoD або за контактами на сайті: www.velykodniyzbir-Afon.com

* – монета не є платіжним засобом, а носить виключно сувенірну складову в знак подяки кожному меценату за внесок у відбудову храму  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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