Лимитированная серия номерных монет с Архангелом Михаилом выпущена в знак благодарности каждому, кто помогает восстанавливать первую украиноязычную Обитель Святых Архангелов на Афоне.

"Это не только лепта в восстановление - это связь каждого со Святой Горой Афон, в каком бы уголке мира вы ни были!" - заявил Денис Руденко, руководитель по восстановлению украинской ячейки на Афоне.

Все монеты номерные - от 001 до 991, выпущены лимитированным тиражом в знак первого упоминания в летописях о данной Святыне - 991 год.

Монета с номиналом* 1000 евро и возможностью выбрать свой уникальный (счастливый) номер получает каждый, кто сделает благотворительный взнос в восстановление и возрождение Святыни от 250 евро. Данный этап сбора направлен на восстановление центральной части храма, где будут проживать и служить монахи. На монете изображены сверхмощные христианские символы как "Христограмма", что появилась в небе правителю Константину в сверхважном деле и решающем бою, символ "НИКА" - символ победы по жизни или как оберег "Архангела Михаила" - воина света, защитника от невзгод и неприятностей.

"Этим победишь!" (от лат. Hoc vince) - так во сне Константину явился Христос и приказал нанести эти буквы Христограммы на флагах, а впоследствии после победы они появились и на монетах Византийской империи. Делая свой вклад в восстановление, вы не только помогаете возрождению Святыни - вы делаете вклад в духовную победу Украины, и как правитель Константин, так и мы - врага победим! Hoc vince! Этим победим!

Также за различные взносы в восстановление организаторами предусмотрены разного рода благодарности. К примеру, от 100 евро дарят камень с гравировкой с Афона или же за взнос 500 евро уникальный набор из 3 ключей с Афона, которые выточены один в один как кровля храма. За большие взносы как 1000 евро меценат получает кирпич строителя или от 1500 евро - Большой ключ строителя Афона, который имеет Президент Украины и Митрополит. Также каждый меценат может внести свое имя рода на Святую Гору - посадив дерево Лавру или Оливы (за взнос от €5000) или получить именной кирпич, один из которых будет вмонтирован в стену украинского центра, а другой с фамилией мецената будет у человека дома (от € 10 тыс.).

Каждый сознательный человек может сделать свой, абсолютно любой вклад от сердца в это сверхважное дело по QR-коду или ссылке МоноБанки ниже. Организационный комитет искренне благодарен за каждую Вашу гривну в восстановление Святыни.

https://send.monobank.ua/jar/2tv4JqMDMj

Для справки.

Относительно предложений и расширенной помощи можно связаться в Телеграм @rudenkoD или по контактам на сайте: www.velykodniyzbir-Afon.com

* - монета не является платежным средством, а носит исключительно сувенирную составляющую в знак благодарности каждому меценату за вклад в восстановление храма