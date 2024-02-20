Цигарки до Польщі дронами: прикордонники ліквідували черговий канал контрабанди
Київ • УНН
Прикордонники виявили катапульту та безпілотники, які контрабандисти планували використати для переправлення сигарет через кордон до Польщі.
На Волині прикордонники знайшли катапульту для запуску безпілотника та два БпЛА, якими за кордон доставляли цигарки. Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає УНН.
Деталі
Оперативники Волинського загону спільно з військовослужбовцями відділу "Рівне" викрили контрабандистів, які за допомогою безпілотників збиралися переправити цигарки через українсько-польський кордон.
Місця злету та посадки безпілотників виявили у прикордонні Ковельщини, там прикордонники знайшли катапульту для запуску безпілотника та три пакунки з сигаретами, підготовленими до переміщення. Поряд знаходилось 4 акумуляторні батареї для живлення БпЛА. А на околицях населених пунктів Римачі та Любомль було виявлено два безпілотні літальні апарати типу "Літак".
Безпілотники, акумулятори та катапульту, а також 720 пачок тютюнових виробів прикордонники передали детективам Бюро економічної безпеки у Волинській області.
Наразі встановлюються всі обставини та шукають причетних до правопорушення осіб.
Нагадаємо
Цьогоріч прикордонники на Волині виявили та вилучили 5 безпілотників, різного виду комплектуючі до них та запобігли незаконному переміщенню через кордон з використанням БпЛА понад 22-х кілограмів наркотиків і майже тисячі пачок тютюнових виробів.
На кордоні зупинили третю за місяць вантажівку з контрабандними цигарками16.02.24, 17:09 • 25068 переглядiв