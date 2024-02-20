Цигарки до Польщі дронами: прикордонники ліквідували черговий канал контрабанди

На Волині прикордонники знайшли катапульту для запуску безпілотника та два БпЛА, якими за кордон доставляли цигарки. Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає УНН.

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Оперативники Волинського загону спільно з військовослужбовцями відділу "Рівне" викрили контрабандистів, які за допомогою безпілотників збиралися переправити цигарки через українсько-польський кордон.

Місця злету та посадки безпілотників виявили у прикордонні Ковельщини, там прикордонники знайшли катапульту для запуску безпілотника та три пакунки з сигаретами, підготовленими до переміщення. Поряд знаходилось 4 акумуляторні батареї для живлення БпЛА. А на околицях населених пунктів Римачі та Любомль було виявлено два безпілотні літальні апарати типу "Літак".

Безпілотники, акумулятори та катапульту, а також 720 пачок тютюнових виробів прикордонники передали детективам Бюро економічної безпеки у Волинській області.

Наразі встановлюються всі обставини та шукають причетних до правопорушення осіб.

Нагадаємо

Цьогоріч прикордонники на Волині виявили та вилучили 5 безпілотників, різного виду комплектуючі до них та запобігли незаконному переміщенню через кордон з використанням БпЛА понад 22-х кілограмів наркотиків і майже тисячі пачок тютюнових виробів.

На кордоні зупинили третю за місяць вантажівку з контрабандними цигарками