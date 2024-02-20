Сигареты в Польшу дронами: пограничники ликвидировали очередной канал контрабанды

На Волыни пограничники нашли катапульту для запуска беспилотника и два БпЛА, которыми за границу доставляли сигареты. Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает УНН.

Детали

Оперативники Волынского отряда совместно с военнослужащими отдела "Ровно" разоблачили контрабандистов, которые с помощью беспилотников собирались переправить сигареты через украинско-польскую границу.

Места взлета и посадки беспилотников обнаружили в пограничные Ковельщины, там пограничники нашли катапульту для запуска беспилотника и три пакета с сигаретами, подготовленными к перемещению. Рядом находилось 4 аккумуляторные батареи для питания БпЛА. А в окрестностях населенных пунктов Рымачи и Любомль было обнаружено два беспилотных летательных аппарата типа "Самолет".

Беспилотники, аккумуляторы и катапульту, а также 720 пачек табачных изделий пограничники передали детективам Бюро экономической безопасности в Волынской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и ищут причастных к правонарушению лиц.

Напомним,

В этом году пограничники на Волыни обнаружили и изъяли 5 беспилотников, разного вида комплектующие к ним и предотвратили незаконное перемещение через границу с использованием БпЛА более 22-х килограммов наркотиков и почти тысячи пачек табачных изделий.

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