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Цифрова Мерилін Монро дебютувала на технічній конференції

Київ • УНН

 • 43697 перегляди

Цифрова Мерилін Монро, створена за допомогою штучного інтелекту, дебютувала на технологічній конференції South by Southwest через 60 років після своєї смерті, виражаючи емоції та розмовляючи знайомим придиховим голосом.

Цифрова Мерилін Монро дебютувала на технічній конференції

Через 60 років після смерті цифрова Мерилін Монро, створена за допомогою штучного інтелекту, дебютувала на технологічній конференції South by Southwest в Остіні у штаті Техас. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Цифровий двійник культової актриси розмовлятиме своїм знайомим придихаючим голосом. Вона може виражати емоції, наприклад, посміхатися у відповідь на комплімент.

Цифрова Мерилін Монро на конференції розповіла про свою улюблену роль у комедії 1959 року, робила паузу й задумливо дивлячись униз, перш ніж дати свої відповіді.

Цифрова Мерилін Монро була створена компанією штучного інтелекту, яка спеціалізується на створенні реалістичних цифрових людей. Маркетингова фірма володіє портфоліо брендів, включаючи права на зображення Монро та інших померлих знаменитостей.

Кожного разу, коли я розмовляю з Мерилін, це особливе відчуття

сказав Грег Кросс, генеральний директор і співзасновник Soul Machines.

У Лос-Анджелесі хотіли знести будинок Мерилін Монро09.09.23, 23:55 • 534490 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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