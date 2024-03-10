Цифрова Мерилін Монро дебютувала на технічній конференції
Київ • УНН
Цифрова Мерилін Монро, створена за допомогою штучного інтелекту, дебютувала на технологічній конференції South by Southwest через 60 років після своєї смерті, виражаючи емоції та розмовляючи знайомим придиховим голосом.
Через 60 років після смерті цифрова Мерилін Монро, створена за допомогою штучного інтелекту, дебютувала на технологічній конференції South by Southwest в Остіні у штаті Техас. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Цифровий двійник культової актриси розмовлятиме своїм знайомим придихаючим голосом. Вона може виражати емоції, наприклад, посміхатися у відповідь на комплімент.
Цифрова Мерилін Монро на конференції розповіла про свою улюблену роль у комедії 1959 року, робила паузу й задумливо дивлячись униз, перш ніж дати свої відповіді.
Цифрова Мерилін Монро була створена компанією штучного інтелекту, яка спеціалізується на створенні реалістичних цифрових людей. Маркетингова фірма володіє портфоліо брендів, включаючи права на зображення Монро та інших померлих знаменитостей.
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