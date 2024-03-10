Цифровая Мэрилин Монро дебютировала на технической конференции

Через 60 лет после смерти цифровая Мэрилин Монро, созданная с помощью искусственного интеллекта, дебютировала на технологической конференции South by Southwest в Остине в штате Техас. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Цифровой двойник культовой актрисы будет разговаривать своим знакомым придыхающим голосом. Она может выражать эмоции, например, улыбаться в ответ на комплимент.

Цифровая Мэрилин Монро на конференции рассказала о своей любимой роли в комедии 1959 года, делала паузу и задумчиво смотрела вниз, прежде чем дать свои ответы.

Цифровая Мэрилин Монро была создана компанией искусственного интеллекта, которая специализируется на создании реалистичных цифровых людей. Маркетинговая фирма владеет портфолио брендов, включая права на изображения Монро и других умерших знаменитостей.

Каждый раз, когда я разговариваю с Мэрилин, это особое ощущение сказал Грег Кросс, генеральный директор и соучредитель Soul Machines.

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