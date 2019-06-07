ЦВК зареєструвала перших п’ятьох кандидатів від політичних партій

Так, 7 червня відбулось чергове засідання ЦВК, яке провела голова Комісії Тетяна Сліпачук.

"Розглянувши зазначені документи та встановивши їх відповідність вимогам закону, Комісія зареєструвала 5 кандидатів у народні депутати України, висунутих вказаною (певною - ред.) політичною партією в ОВО", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про:

• Фединця М. І. – в ОВО № 68;

• Балогу В. І. – в ОВО № 69;

• Балогу І. І. – в ОВО № 70;

• Йовдія В. М. – в ОВО № 72;

• Балогу П. І. – в ОВО № 73.

Окрім того, Комісія зареєструвала 16 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування, а саме:

• Куліченка І. І. – в ОВО № 28;

• Івахна А. Ю. – в ОВО № 31;

• Кузнєцова В. В. – в ОВО № 38;

• Романського І. В. – в ОВО № 63;

• Гайдамаку Л. А. – в ОВО № 91;

• Ференця О. В. – в ОВО № 92;

• Керусенко О. В. – в ОВО № 93;

• Горельцева А. В. – в ОВО № 96;

• Міщенка С. Г. – в ОВО № 98;

• Жолобовича Н. В. – в ОВО № 121;

• Муляренка О. В. – в ОВО № 152;

• Вінника І. Ю. – в ОВО № 184;

• Дєхтярьова О. В. – в ОВО № 217;

• Убірію В. Ш. – в ОВО № 222;

• Гладчука В. Ф., Рафальську І. В. – в ОВО № 223.

Таким чином, сьогодні Комісія зареєструвала 21 кандидата у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: тих, які балотуються у порядку самовисування – 16, висунутих політичною партією – 5.

Отже, станом на 7 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 64 кандидати у народні депутати України, в тому числі: тих, які балотуються у порядку самовисування – 59, висунутих політичною партією – 5.

Нагадаємо, у ЦВК назвали наказ про внесення змін до порядку держзакупівель тимчасовим рішенням.