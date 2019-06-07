ЦВК зареєструвала перших п’ятьох кандидатів від політичних партій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала перших п’ятьох кандидатів від політичних партій. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
Так, 7 червня відбулось чергове засідання ЦВК, яке провела голова Комісії Тетяна Сліпачук.
"Розглянувши зазначені документи та встановивши їх відповідність вимогам закону, Комісія зареєструвала 5 кандидатів у народні депутати України, висунутих вказаною (певною - ред.) політичною партією в ОВО", - йдеться у повідомленні.
Мова йде про:
• Фединця М. І. – в ОВО № 68;
• Балогу В. І. – в ОВО № 69;
• Балогу І. І. – в ОВО № 70;
• Йовдія В. М. – в ОВО № 72;
• Балогу П. І. – в ОВО № 73.
Окрім того, Комісія зареєструвала 16 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування, а саме:
• Куліченка І. І. – в ОВО № 28;
• Івахна А. Ю. – в ОВО № 31;
• Кузнєцова В. В. – в ОВО № 38;
• Романського І. В. – в ОВО № 63;
• Гайдамаку Л. А. – в ОВО № 91;
• Ференця О. В. – в ОВО № 92;
• Керусенко О. В. – в ОВО № 93;
• Горельцева А. В. – в ОВО № 96;
• Міщенка С. Г. – в ОВО № 98;
• Жолобовича Н. В. – в ОВО № 121;
• Муляренка О. В. – в ОВО № 152;
• Вінника І. Ю. – в ОВО № 184;
• Дєхтярьова О. В. – в ОВО № 217;
• Убірію В. Ш. – в ОВО № 222;
• Гладчука В. Ф., Рафальську І. В. – в ОВО № 223.
Таким чином, сьогодні Комісія зареєструвала 21 кандидата у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: тих, які балотуються у порядку самовисування – 16, висунутих політичною партією – 5.
Отже, станом на 7 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 64 кандидати у народні депутати України, в тому числі: тих, які балотуються у порядку самовисування – 59, висунутих політичною партією – 5.
Нагадаємо, у ЦВК назвали наказ про внесення змін до порядку держзакупівель тимчасовим рішенням.