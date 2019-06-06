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У ЦВК назвали наказ про внесення змін до порядку держзакупівель тимчасовим рішенням

У ЦВК назвали наказ про внесення змін до порядку держзакупівель тимчасовим рішенням

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Наказ "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі" сьогодні було опубліковано в "Урядовому кур'єрі", але це - тимчасове рішення. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Міністерством економічного розвитку і торгівлі було видано наказ “Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі”, який 3 червня, пройшовши державну реєстрацію у Міністерстві юстиції, був зареєстрований за № 569/33540. Сьогодні цей наказ було опубліковано в “Урядовому кур’єрі”, — написала Сліпачук.

Проте, Сліпачук, зазначає, що це тимчасове рішення щодо процесу здійснення публічних закупівель лише під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019.

Адже, наразі парламентом не розглянуто питання “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”.

“Позиція Комісії незмінна. Наголошена проблема потребує саме законодавчого врегулювання у відповідності, в тому числі, і до міжнародних практик в питаннях публічних закупівель в період виборчих процесів”, — зазначає Сліпачук.

Нагадаємо, голова ЦВК Тетяна Сліпачук, заявила, що законопроект щодо державних закупівель, який був внесений в парламент на позачерговому засіданні новим Президентом Володимиром Зеленським, цілком вирішує проблему підготовки до позачергових парламентських виборів.

Українські Національні Новини

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