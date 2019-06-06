У ЦВК назвали наказ про внесення змін до порядку держзакупівель тимчасовим рішенням

КИЇВ. 6 червня. УНН. Наказ "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі" сьогодні було опубліковано в "Урядовому кур'єрі", але це - тимчасове рішення. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.