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В ЦИК назвали приказ о внесении изменений в порядок госзакупок временным решением

В ЦИК назвали приказ о внесении изменений в порядок госзакупок временным решением

Киев  •  УНН

 • 9078 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Приказ "О внесении изменений в Порядок определения предмета закупки" сегодня было опубликовано в "Правительственном курьере", но это - временное решение. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Министерством экономического развития и торговли был издан приказ "О внесении изменений в Порядок определения предмета закупки", который 3 июня, пройдя государственную регистрацию в Министерстве юстиции, был зарегистрирован под № 569/33540. Сегодня этот приказ был опубликован в "Правительственном курьере", - написала Слипачук.

Однако, Слипачук, отмечает, что это временное решение относительно процесса осуществления публичных закупок только во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Ведь, пока парламент не рассмотрен вопрос "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

"Позиция Комиссии неизменна. Отмеченная проблема требует именно законодательного урегулирования в соответствии, в том числе, и к международным практикам в вопросах публичных закупок в период избирательных процессов", - отмечает Слипачук.

Напомним, председатель ЦИК Татьяна Слипачук, заявила, что законопроект о государственных закупках , который был внесен в парламент на внеочередном заседании новым Президентом Владимиром Зеленским, полностью решает проблему подготовки к внеочередным парламентским выборам.

Украинские Национальные Новости

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