ЦВК відмовила в реєстрації двох кандидатів у нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації двох кандидатів у народні депутати України на позачергових парламентських виборах 21 липня, передає УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Комісія відмовила в реєстрації 2 кандидатів у народні депутати України: Вивюрки С.В., висунутого на позачергових виборах народних депутатів України в порядку самовисування в ОВО № 163, та Григоренка О.І. – в ОВО № 223, у зв’язку з відсутністю документів, зазначених у частині другій статті 55 виборчого закону", - проінформували у Центрвиборчкомі.
Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія зареєструвала вже 95 кандидатів у нардепи.
Раніше у ЦВК розповіли, коли партії та кандидати в депутати можуть розпочати агітацію.