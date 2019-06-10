Вибори в Раду: ЦВК зареєструвала вже 95 кандидатів у нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Центральна виборча комісія станом на 10 червня зареєструвала 95 кандидатів у народні депутати на позачергові вибори у Верховну Раду України 21 липня. Про це повідомила прес-служба ЦВК, передає УНН.
Так, сьогодні Комісія зареєструвала 31 кандидата у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 29, висунутих політичними партіями – 2.
"Всього станом на 10 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 95 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 88, висунутих політичними партіями – 7", - повідомили у ЦВК.
Крім того, зареєстровано довірених осіб деяких кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах.
Раніше УНН повідомляв, що ЦВК зареєструвала 43 кандидатів у народні депутати на позачергові парламентські вибори.
Також нагадаємо, що 7 червня ЦВК зареєструвала перших п’ятьох кандидатів від політичних партій.
Нагадаємо, ЦВК сформувала всі окружні виборчі комісії.