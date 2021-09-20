ЦВК РФ відклала брифінг про підсумки виборів. Зустріч Путіна та глави ЦВК також не відбулася

Деталі

Брифінг був призначений на 14:00 (час збігається з київським — ред.) 20 вересня. До нього, в полудень, мала пройти зустріч глави ЦВК Елли Памфілової з президентом РФ Володимиром Путіним. Вона до цих пір не відбулася.

Результати виборів

Згідно з даними на сайті ЦВК, після обробки 99% протоколів на думських виборах лідирує партія “Єдина Росія”, набираючи 49,82% голосів. Друге місце у КПРФ (19%), далі йдуть ЛДПР (7,49%) і “Справедлива Росія — Патріоти — За правду” (7,42%). Також в Держдуму проходить партія “Нові Люди” з результатом 5,35% голосів.

По одномандатним округам “Єдина Росія” набирає 199 місць в парламенті, КПРФ — 9, “Справедлива Росія” — 8. Ще п’ять місць у самовисуванців.

ЦВК досі не оприлюднила результати електронного голосування в Москві, хоча, як стверджує глава московського штабу спостереження за виборами Олексій Венедіктов, вони були передані у відомство ще вночі.