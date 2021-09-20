ЦВК РФ відклала брифінг про підсумки виборів. Зустріч Путіна та глави ЦВК також не відбулася
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Центральна виборча комісія РФ відклала брифінг, на якому, як очікувалося, повинні були оголосити результати виборів депутатів Держдуми восьмого скликання, пише УНН.
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Брифінг був призначений на 14:00 (час збігається з київським — ред.) 20 вересня. До нього, в полудень, мала пройти зустріч глави ЦВК Елли Памфілової з президентом РФ Володимиром Путіним. Вона до цих пір не відбулася.
Результати виборів
Згідно з даними на сайті ЦВК, після обробки 99% протоколів на думських виборах лідирує партія “Єдина Росія”, набираючи 49,82% голосів. Друге місце у КПРФ (19%), далі йдуть ЛДПР (7,49%) і “Справедлива Росія — Патріоти — За правду” (7,42%). Також в Держдуму проходить партія “Нові Люди” з результатом 5,35% голосів.
По одномандатним округам “Єдина Росія” набирає 199 місць в парламенті, КПРФ — 9, “Справедлива Росія” — 8. Ще п’ять місць у самовисуванців.
ЦВК досі не оприлюднила результати електронного голосування в Москві, хоча, як стверджує глава московського штабу спостереження за виборами Олексій Венедіктов, вони були передані у відомство ще вночі.