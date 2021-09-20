ЦИК РФ отложила брифинг об итогах выборов. Встреча Путина и главы ЦИК также не состоялась
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия РФ отложила брифинг, на котором, как ожидалось, должны были огласить результаты выборов депутатов Госдумы восьмого созыва, пишет УНН.
Детали
Брифинг был назначен на 14:00 (время совпадает с киевским — ред.) 20 сентября. До него, в полдень, должна была пройти встреча главы ЦИК Эллы Памфиловой с президентом РФ Владимиром Путиным. Она до сих пор не состоялась.
Результаты выборов
Согласно данным на сайте ЦИК, после обработки 99% протоколов на думских выборах лидирует партия “Единая Россия”, набирая 49,82% голосов. Второе место у КПРФ (19%), далее следуют ЛДПР (7,49%) и “Справедливая Россия — Патриоты — За правду” (7,42%). Также в Госдуму проходит партия “Новые Люди” с результатом 5,35% голосов.
По одномандатным округам “Единая Россия” набирает 199 мест в парламенте, КПРФ — 9, “Справедливая Россия” — 8. Еще пять мест у самовыдвиженцев.
ЦИК до сих пор не обнародовала результаты электронного голосования в Москве, хотя, как утверждает глава московского штаба наблюдения за выборами Алексей Венедиктов, они были переданы в ведомство еще ночью.