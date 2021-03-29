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ЦВК опрацювала частину протоколів з довиборів у ВР: хто лідирує на двох округах

ЦВК опрацювала частину протоколів з довиборів у ВР: хто лідирує на двох округах

Київ • УНН

 • 22176 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Центральна виборча комісія станом на 9:45 опрацювала майже 30% протоколів з ДВК в Івано-Франківській області та понад 89% дільничних протоколів з Донеччини. На Прикарпатті наразі лідирує Василь Вірастюк, у Донецькій області - Андрій Аксьонов. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ЦВК.

Деталі

Так, в одномандатному виборчому окрузі №87 на Прикарпатті за підсумками опрацювання 29,91% дільничних протоколів з голосування на довиборах у ВР у трійці лідерів Василь Вірастюк від партії "Слуга народу" (33,86%, або 4 859 голосів), Руслан Кошулинський від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (28,21%, або 4 048 голосів) та Олександр Шевченко від партії "За майбутнє" (27,31%, або 3 919 голосів).

При цьому в одномандатному виборчому окрузі №50 на Донеччині за підсумками опрацювання 89,28% дільничних протоколів з голосування на довиборах у ВР у трійці лідерів Андрій Аксьонов від партії "Порядок" (65,80%, або 17 505 голосів), Валентин Рибін від "Партії Шарія" (12,77%, або 3 399 голосів) та Юлія Кузьменко від партії "Європейська солідарність" (6,59%, або 1 754 голосів).

Додамо, на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

Доповнення

28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ №50) та Івано-Франківскій (округ №87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах на 20:00 становила:

  • 20,99% в окрузі №50 (Донецька область)
  • 35,05% в окрузі №87 (Івано-Франківська область)

Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО №50 голосували 44,72%, а в ОВО №87 – 43,96%.

Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.

У день голосування на проміжних та повторних виборах поліцейські зареєстрували 39 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Слідчі розпочали два кримінальні провадження.

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