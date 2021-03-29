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ЦИК обработала часть протоколов с довыборов в ВР: кто лидирует на двух округах

ЦИК обработала часть протоколов с довыборов в ВР: кто лидирует на двух округах

Киев  •  УНН

 • 22170 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 9:45 обработала почти 30% протоколов из УИК в Ивано-Франковской области и более 89% участковых протоколов из Донецкой области. На Прикарпатье пока лидирует Василий Вирастюк, в Донецкой области - Андрей Аксенов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ЦИК.

Детали

Так, в одномандатном избирательном округе №87 на Прикарпатье по итогам обработки 29,91% участковых протоколов с голосования на довыборах в ВР в тройке лидеров Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" (33,86%, или 4859 голосов), Руслан Кошулинский от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" (28,21%, или 4048 голосов) и Александр Шевченко от партии "За будущее" (27,31%, или 3919 голосов).

При этом в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области по итогам обработки 89,28% участковых протоколов с голосования на довыборах в ВР в тройке лидеров Андрей Аксенов от партии "Порядок" (65,80%, или 17 505 голосов), Валентин Рыбин от "Партии Шария" (12,77%, или 3399 голосов) и Юлия Кузьменко от партии "Европейская солидарность" (6,59%, или 1754 голосов).

Добавим, на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

Дополнение

28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ №50) и Ивано-Франковской (округ №87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах на 20:00 составила:

  • 20,99% в округе №50 (Донецкая область)
  • 35,05% в округе №87 (Ивано-Франковская область)

Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО №50 голосовали 44,72%, а в ОИО №87 - 43,96%.

Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

В день голосования на промежуточных и повторных выборах полицейские зарегистрировали 39 сообщений, связанных с избирательным процессом. Следователи начали два уголовных производства.

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