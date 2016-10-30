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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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ЦВК Молдови: президентські вибори можна визнати такими, що відбулися

ЦВК Молдови: президентські вибори можна визнати такими, що відбулися

Київ • УНН

 • 10156 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На президентських виборах у Молдові вже проголосували більше 39% виборців. Це дає можливість визнати вибори дійсними. Про це повідомляє прес-служба ЦВК Молдови, передає УНН.

Станом на 16:00 вже проголосували понад 1 млн 140 тис. осіб, що становить більше 39% від загальної кількості виборців.

“На основі цих даних ми можемо зробити висновок, що президентські вибори можна вважати такими, що відбулися”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вперше за 20 років у Молдові відбуваються прямі президентські вибори.

Вибори завершаться о 21:00. Вони будуть вважатися такими, що відбулися, якщо в них візьме участь третина від загального числа виборців, включених до списків (понад 3,2 млн осіб).

До виборчих бюлетенів внесено дев’ять кандидатів.

Фаворитами президентських перегонів практично всі опитування називають двох опозиціонерів — лідера, який виступає за зближення з Росією від Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) Ігоря Додона і єдиного кандидата від проєвропейської опозиції, главу Партії дії і солідарності (ПДС) Майю Санду.

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