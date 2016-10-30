ЦИК Молдавии: президентские выборы можно считать состоявшимися

По состоянию на 16:00 уже проголосовали более 1 млн 140 тыс. человек, что составляет более 39% от общего числа избирателей.

"На основе этих данных мы можем сделать вывод, что президентские выборы можно считать состоявшимися", - сказано в сообщении.

Напомним, впервые за 20 лет в Молдове проходят прямые президентские выборы.

Выборы завершатся в 21:00. Они будут считаться состоявшимися, если в них примет участие треть от общего числа избирателей, включенных в списки (более 3,2 млн человек).

В избирательные бюллетени внесены девять кандидатов.

Фаворитами президентской гонки практически все опросы называют двух оппозиционеров - лидера, который выступает за сближение с Россией от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игоря Додона и единого кандидата от проевропейской оппозиции, главу Партии действия и солидарности (ПДС) Майю Санду.