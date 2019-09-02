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ЦВК достроково припинила повноваження 5 нардепів від "Слуги народу", які стали міністрами

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сьогодні відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела Голова Комісії Тетяна Сліпачук. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЦВК України.

Верховна Рада України відповідними постановами від 29 серпня 2019 року достроково припинила повноваження народних депутатів України Малюськи Д.Л., Оржеля О.А., Криклія В.А., Новосад Г.І., Федорова М.А., обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії “Слуга народу”, у зв’язку з особистими заявами про складення ними депутатських повноважень.

“Розглянувши зазначені постанови, Комісія визнала обраними народними депутатами України наступних за черговістю кандидатів у народні депутати України у виборчому списку вказаної політичної партії. А саме: Остапенка А.Д., включеного до виборчого списку під № 130, Цибу Т.В. — № 131, Калаура І.Р. — № 132, Гришину Ю.М. — № 133, Руденко О.С. — № 134”, — вказано у повідомленні.

У пресслужбі також додали: “Також у звʼязку з надходженням відповідних документів ЦВК зареєструвала зазначених 5 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі”.

Як писав УНН, у ЦВК прокоментували ситуацію з невидачею посвідчення одному з обраних нардепів.

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