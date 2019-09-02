ЦИК досрочно прекратила полномочия 5 нардепов от "Слуги народа", ставших министрами

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела Председатель Комиссии Татьяна Слипачук. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ЦИК Украины.

Верховная Рада Украины соответствующими постановлениями от 29 августа 2019 года досрочно прекратила полномочия народных депутатов Украины Малюськи Д.Л., Оржель А.А., Крыклия В.А., Новосад И., Федорова М.А., избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии “Слуга народа”, в связи с личными заявлениями о сложении ими депутатских полномочий.

“Рассмотрев указанные постановления, Комиссия признала избранными народными депутатами Украины следующих по очередности кандидатов в народные депутаты Украины в избирательном списке указанной политической партии. А именно: Остапенко А.Д., включенного в избирательный список под № 130, Цибу Т.В. — № 131, Калаур И.Р. — № 132, Гришину Ю.М. — № 133, Руденко А.С. — № 134”, — указано в сообщении.

В пресс-службе также добавили: “Также в связи с поступлением соответствующих документов ЦИК зарегистрировала указанных 5 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе”.

Как писал УНН, в ЦИК прокомментировали ситуацию с невыдачей удостоверение одном из выбранных нардепов.

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