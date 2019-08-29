У ЦВК прокоментували ситуацію з невидачею посвідчення одному з обраних нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Постанови Центральної виборчої комісії стосовно реєстрації народним депутатом України самовисуванця Сергія Рудика скасували через суд. Про це повідомили у пресслужбі ЦВК після появи інформації про те, що йому не видають посвідчення, передає УНН.
Як зазначається, ЦВК на виконання судових рішень 21 серпня склала протокол про результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО № 198, згідно з яким обраним народним депутатом України в цьому окрузі є Рудик С.Я.
"Постановою ЦВК від 23 серпня... внесено зміни до постанови ЦВК від 12 серпня... та виключено з додатка 15 до неї позицію стосовно зареєстрованого народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України в ОВО № 198, Рудика С.Я., а також зареєстровано його", - вказали у Комісії.
Проте, як повідомляється, 28 серпня зазначену вище постанову ЦВК від 21 серпня та протокол про результати позачергових виборів народних депутатів 21 липня в ОВО № 198, складений ЦВК 21 серпня, "було остаточно скасовано відповідними судовими рішеннями".
"Своєю чергою постанова ЦВК від 23 серпня... у частині реєстрації вказаного народного депутата України (Сергія Рудика - ред.) є предметом судового оскарження. Рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 28 серпня, ухваленого відповідним судом як судом першої інстанції, визнано протиправними дії Комісії щодо реєстрації Рудика С.Я. народним депутатом України. А також – скасовано зазначену постанову ЦВК від 23 серпня... в частині пункту другого, згідно з яким Комісією було вирішено зареєструвати народного депутата України, Рудика С.Я., обраного на позачергових виборах народних депутатів України в ОВО № 198, та зупинено дію цієї постанови в частині пункту другого, а саме – в частині реєстрації його народним депутатом України, до набрання згаданого рішення законної сили", - додали у ЦВК.
Нагадаємо, самовисуванцю Сергію Рудику, який здобув перемогу на одному з виборчих округів у Черкаській області, не видали посвідчення народного депутата України.